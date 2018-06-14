T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'daki FETÖ davasında 5 tahliye

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu toplam 108 kişinin yargılandığı davada 5 sanık tahliye edildi

14 Haziran 2018 10:38

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da, FETÖ/PDY\'nin Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26\'sı tutuklu toplam 108 kişinin yargılandığı davada 5 sanık tahliye edildi.
FETÖ/PDY\'nin Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Tüm sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Gacar, Ekrem Aytekin, Halil İbrahim Kuyucu, Mesut Algan ve Cumhur Yöndem\'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKEFELER Aydın DHA AYDIN FETÖPDYFETÖPDY NazilliAydınAğır Ceza MahkemesiSanıkTümAhmet Gacar Ekrem Aytekin HalilKuyucu Mesut AlganCumhur Yöndem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24