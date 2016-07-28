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Yaşam

Aydın'daki demokrasi nöbetinde AKP'lilerle CHP'liler arasında gerginlik

AKP Kadın Kolları Başkanı ve eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Çerçioğlu’nun konuşma metnini yırttı

28 Temmuz 2016 17:12

Aydın’da, partililerle birlikte ’Demokrasi yürüyüşü’ yapan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, AKP'lilerin öncülüğünde ’Demokrasi nöbetinin’ tutulduğu alana gelerek buradaki kürsüden halka seslenmek isteyince gerginlik çıktı. AKP Kadın Kolları Başkanı olan eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Çerçioğlu’nun konuşma metnini yırttı. Başkan Çerçioğlu ile kentteki ’Demokrasi nöbeti’ne katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Osman Zolan ile birlikte kürsüye çıkarak halkı birlikte selamlayınca gerginlik sona erdi.  

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz’dan itibaren meydanlarda halkla iç içe olmadığı iddiasıyla AKP'liler tarafından eleştirilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, dün partililerle ’Cumhuriyet ve Demokrasi Yürüyüşü’ düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla, Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan kalabalık, Başkan Çerçioğlu önderliğinde Adnan Menderes Bulvarı’ndan yürüdü. Bu esnada AKP'liler, kendilerine eşlik edenlerle birlikte Atatürk Kent Meydanı’nda 13 günden bu yana sürdürdükleri ’Demokrasi nöbeti’nin hazırlıklarını yaptı. Nöbete davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Osman Zolan, Kent Meydanı’na gelerek Aydınlılar’ı selamladı. Kuran’dan bölümlerin okunmasıyla başlayan programda, İstiklal Marşı okundu. Programın sunucusu CHP’lilerin de programa katılacağının duyurusunu yaptı.

 

Platforma kürsü konmasına itiraz

 

Kortej yürüyüşünü tamamlayan Çerçioğlu ve beraberindekiler, Abide Meydanı’nda beklemeye başladı. Çerçioğlu, yanındakilerle birlikte meydana doğru hareketlendi. Program için kurulan platformun önüne gelen bir grup belediye personeli, Büyükşehir Belediyesi’ne ait kürsüyü, kurulan platformun üstüne çıkarmak istedi. AKP'liler, 13 günden bu yana hiçbir kürsünün platform üzerine konulmadığı gerekçesiyle buna izin vermedi.

Başkan Çerçioğlu’nun meydanlarda görülmediğini öne süren AKP'liler konuşma yapmasını engellemek isteyince CHP’liler ile aralarında gerginlik oldu. İki grup karşı karşıya gelirken, Özlem Çerçioğlu’nun kürsü üstünde bulunan konuşma metninin AKP Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş tarafından yırtılmasıyla ortam iyice gerildi. Tartışma, bir süre sonra yerini yumruk ve tekmelere bıraktı. İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü’nün talimatıyla olaya polis müdahale etti.

 

Ömer Özmen yoğun uğraş verdi

 

Polisin müdahalesine rağmen yatışmayan taraflar için AKP İl Başkanı Ömer Özmen, yoğun uğraş verdi. Eline aldığı mikrofonla defalarca tarafları sakin olmaya davet eden Özmen, "Hepimiz kardeşiz, demokrasiye sahip çıkmak için meydanlardayız. Sayın Çerçioğlu, bugün aramıza katılıp demokrasi nöbetinde bize destek verdiniz. Buyurun platforma konuşma yapabilirsiniz" dedi. Özlem Çerçioğlu’nun ve Osman Zolan’ın kürsüye çıkmasıyla taraflar sakinleşti.

 

El ele halkı selamladılar

 

Özmen’in konuşması ardından Başkan Çerçioğlu platformun üstüne çıkarak Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte el ele meydandaki vatandaşları selamladı. Başkan Çerçioğlu kendisine uzatılan mikrofonu misafir olduğu için Zolan’a uzattı. Zolan ise ilk konuşmayı Çerçioğlu’nun yapmasını istedi. Çerçioğlu konuşmasını yaparken toplananlardan bazıları, ’Şimdiye kadar neredeydin?’ diyerek tepki gösterdi. Çerçioğlu ise "Hep buradaydım" diyerek karşılık verdi. Özlem Çerçioğlu ve Osman Zolan’ın sloganlar eşliğinde konuşmalarını yapması ardından Özlem Çerçioğlu, meydanı dolduran Aydınlıları bugün Çakırbeyli’de yapılacak hizmet binası açılışına davet etti.

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