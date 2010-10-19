-AYDIN'DA YAĞIŞ: OKUL DUVARI YIKILDI AYDIN (A.A) - 19.10.2010 - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Evciler köyündeki ilköğretim okulunun istinat duvarının bir bölümü, etkili sağanak sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Okuldaki 85 öğrenci, velilerin çabaları ile tahliye edildi. Aydın'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilin doğu kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Çine'de öğle saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak ilçe merkezi ile birlikte Evciler, Karakollar, Çaltı, Kabataş, Elderesi, Kahraman, Karahayıt, Seferler ve Mutaflar köylerindeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştılar. Bu arada Çine'ye bağlı Evciler köyündeki ilköğretim okulunun istinat duvarının bir bölümü, etkili sağanak sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Okuldaki 85 öğrenci, velilerin çabaları ile tahliye edildi. Okuldaki dört sınıfın ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Sultanhisar ilçesinde de etkili olan sağanak, sanayi sitesinde bulunan 80 yıllık dut ağacının yıkılmasına neden oldu. İlçeye metrekareye 45 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.