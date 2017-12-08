Aydın'da Vatan Partisi'nden Kudüs açıklaması

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- VATAN Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını eleştirerek, bu kararın ABD ve İsrail ikilisinin bölge devletlerine karşı açık bir kışkırtması olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail\'in Filistin ve Kudüs\'le ilgili Birleşmiş Milletler\'in bugüne kadar almış olduğu bütün kararları çiğnemeye yeltendiğini savunan Vatan Partisi İl Başkanı Emre Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının, uzun yıllardan bu yana sürdürülen barış görüşmelerini de dinamitlediğini söyledi. Albayrak şunları kaydetti:

\"Irak\'ta ve Suriye\'de hızla kaybeden ABD-İsrail ikilisi, kendilerine yeni bir cephe açma derdindedir. Türkiye, İran, Irak ve Suriye\'nin oluşturduğu blok, hem Irak\'ın kuzeyinde hem de Suriye\'de ipleri eline aldı, ABD ve İsrail denklemin dışına atıldı. Bölge ülkeleri sorunlarını artık ABD\'nin emirleriyle değil, Astana ve Soçi gibi süreçlerle çözmektedir. Sıkışan ve yeni mevziler elde etmeye çalışan emperyalizm ve siyonizm, önce bağımsız \'Barzanistan\' kurmaya kalktı. Başaramadı. Şimdi ise İsrail\'i öne çıkararak Batı Asya\'da tutunmanın yollarını aramaktadır. ABD\'nin Kudüs tertibi geri tepmiştir. Dünya, ABD yönetiminin haydutluğunu, hukuk tanımazlığını bir kez daha görmüştür. Kudüs, bütün Batı Asya halklarının kutsal kentidir. ABD ve İsrail saldırganlığına teslim edilemez. Bu vesileyle 1973 yılında Filistin\'in bağımsızlık mücadelesi için gittikleri Lübnan\'da İsrail gizli servisi MOSSAD tarafından şehit edilen 8 partili arkadaşımızı anıyoruz.\"



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