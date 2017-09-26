Aydın'da uyuşturucuya 6 tutuklama

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da uyuşturucu ticaretine karşı son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6\'sı tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, son 1 haftada uyuşturucu ticaretine karşı Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde operasyon yaptı. Ayrıca konutların dışında bir tavuk kümesi ve bir otomobilde yapılan aramada; 7 kilo 422 gram esrar, 159 gram metamfetamin adlı uyuşturucu, 22 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 95 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda biri kurusıkı 3 tabanca, çalıntı motosiklet ve tüfek bulundu. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6\'sı tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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