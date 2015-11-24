T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aydın'da trafik kazası; 7 kişi hayatını kaybetti

Kaza Aydın'ın Bozdağan ilçesine bağlı Konaklı Mahallasi'nde yaşandı

24 Kasım 2015 12:09

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uçuruma düşen bir otomobildeki dördü aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza; Aydın'ın Bozdağan ilçesine bağlı Konaklı Mahallasi'nde meydana geldi. Kızıltepe Mahallesi'nden Bozdağan ilçe pazarına gidenleri taşıyan Mehmet Ali Ülgen yönetiminde otomobil, virajı alamayarak tarlaya yuvarlandı. İlk bilgilere göre, otomobilde bulunanların tamamı hayatını kaybetti.

 

Hayatını kaybedenlerin isimleri 

 

Hayatını kaybettiği ileri sürülen kişilerin isimleri şöyle: Talip Sungur, kızı Gülay Sungur, oğlu Kayhan Süngül, oğlu Kayhan Süngül, annesi Erdem Süngül, 8 yaşındaki Gülcan Menemenli, Durmuş Ali Madran.

ETİKETLER

trafik kazasıaydınölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24