Aydın'da trafik kazası; 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uçuruma düşen bir otomobildeki dördü aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza; Aydın'ın Bozdağan ilçesine bağlı Konaklı Mahallasi'nde meydana geldi. Kızıltepe Mahallesi'nden Bozdağan ilçe pazarına gidenleri taşıyan Mehmet Ali Ülgen yönetiminde otomobil, virajı alamayarak tarlaya yuvarlandı. İlk bilgilere göre, otomobilde bulunanların tamamı hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin isimleri
Hayatını kaybettiği ileri sürülen kişilerin isimleri şöyle: Talip Sungur, kızı Gülay Sungur, oğlu Kayhan Süngül, oğlu Kayhan Süngül, annesi Erdem Süngül, 8 yaşındaki Gülcan Menemenli, Durmuş Ali Madran.