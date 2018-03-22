T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı

22 Mart 2018 02:13

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, kavşaktan dönen TIR\'la çarpışan otomobilde bulunan 1\'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Fahri Yılmazsavaş (55) yönetimindeki 09 H 1170 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mustafa Kilici yönetimindeki 43 AAD 044 plakalı TIR\'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmazsavaş ile birlikte, yolcular Dilek Şahin (39), Etem Yılmazsavaş (80), Ayşe Yılmazsavaş (78), Mehmet Şahin (49) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Yılmazsavaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliTIRKazaöğledenKarayolu Organize Sanayi KavşağıFahri YılmazsavaşMustafa KiliciAADKazadaYılmazsavaşDilekEtem YılmazsavaşAyşe YılmazsavaşMehmetNazilli Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24