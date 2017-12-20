Aydın'da tabanca ve sopalı kavga: 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1\'i tabanca, diğeri sopa darbeleriyle olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Efeler ilçesi, Orta Mahalle, 209 Sokak\'ta dün saat 22.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada tabanca ve sopalar kullanıldı. Kavgada, Umut Bozyiğit (18) tabancayla bacağından, Barış Subaşı (24) ise sopa darbeleriyle başından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralılardan Bozyiğit\'i ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne, Subaşı ise Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayların daha fazla büyemesini önleyen polis ekipleri, soruşturma başlatırken, çevrede bir süre geniş güvenlik önlemi alındı.



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