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Aydın'da SOLOTÜRK'ten gösteri

AYDIN, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde gerçekleştirdiği gösteriyle, izleyenleri büyüledi

08 Eylül 2018 13:47

AYDIN, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri\'nin gösteri takımı SOLOTÜRK, Aydın\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde gerçekleştirdiği gösteriyle, izleyenleri büyüledi.
Aydın\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında, SOLOTÜRK gösteri sundu. Gösteriyi izlemek isteyen binlerce kişi, Ilıcabaşı Mahallesi\'nde bulunan Ayter Alanı\'na geldi. Birçok vatandaş ise evlerinin çatılarından o anları izledi. F-16 uçağıyla birbirinden tehlikeli ve zor hareketleri yaparak gösterisini gerçekleştiren Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, seyircilerden bol bol alkış aldı. Gösteri sonrasında ekip adına Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar\'a teşekkür plaketi takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, gerçekleştirilen gösteri için SOLOTÜRK takımına teşekkür etti.

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