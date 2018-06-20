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Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı

20 Haziran 2018 22:48

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı.
Saat 17.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, 1952 Sokak\'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada, N.S. ve S.S., sağ bacaklarından vurularak yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, polis olay karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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