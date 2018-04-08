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Aydın'da sezonun ilk çileği Rusya'ya gönderildi

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, sezonun ilk çileği, düzenlenen törenle kurban kesilerek, Rusya'ya gönderildi

08 Nisan 2018 18:48

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, sezonun ilk çileği, düzenlenen törenle kurban kesilerek, Rusya\'ya gönderildi.
Sultanhisar\'da, sezonun ilk çileğinin yurt dışına ihraç edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılan Sultanhisar Belediye Başkanı CHP\'li Osman Yıldırımkaya, yeni sezonda çileklerin son sistem ve teknolojik çalışmalarla geçen yıllardan daha erken üretilmeye başlandığını söyledi. Yıldırımkaya, \"Son derece modern sistemle topraksız tarım uygulamasıyla üretilen festival cinsi çileklerimiz, hazırlanıp, ihracatçılarımızdan Erdinç Çeliksoy tarafından kurban kesilerek, Rusya\'ya gönderilmek üzere yola çıktı. Önümüzdeki günlerde Atça Mahallesi\'nde yetiştirilen çileklerimiz de yurt dışına gönderilmeye başlanacak\" diye konuştu. 
Rusya\'ya ilk çilekleri gönderen ihracatçı Erdinç Çeliksoy ise \"Bugün üretilen ilk 22 ton çileğimiz özel soğuk zincir TIR\'ımız ile Rusya\'ya gönderdik. Önümüzdeki günlerde de Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye çileklerimizi göndermeye devam edeceğiz\" dedi. 

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