-AYDIN'DA PANKART GERGİNLİĞİ AYDIN (A.A) - 17.07.2010 - MHP Aydın İl Başkanlığının bulunduğu binaya partililerce asılan pankartın polis tarafından kaldırılmak istenmesi üzerine gerginlik yaşandı. MHP Aydın İl Başkanlığının bulunduğu binada, partililerce yaklaşık 20 gün önce asılan ''Sen açıldıkça analarımız ağlıyor'' pankartını indirmek isteyen polislere partililer karşı çıktı. MHP'liler, aynı binada bulunan AK Parti İl Başkanlığına asılan ''Şehit üzerinden siyaset yapanlar şehit kanıyla boğulacaklar'' pankartının indirilmesini isteyince uzun süre tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri AK Parti'nin pankartını indirdikten sonra bu kez itfaiyeyi çağırarak MHP'lilerin pankartını indirmek istedi. Bu arada olayı duyan çok sayıda MHP'li ve MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, başkanlığın bulunduğu binanın önüne geldi. Uzunırmak'ın tepki göstermesi üzerine Aydın Belediyesine ait itfaiye aracı olay yerinden ayrıldı. Burada bir açıklama yapan Uzunırmak, pankartın indirilmesinin yasal olmadığını öne sürdü. Valinin suç işlediğini savunan Uzunırmak, ''Aydın valisi iktidar gücünü, kamu gücünü yanlış kullanıyor. Bir hukuk kuralı olmadan savcının, hakimin kararı olmadan bu uygulamalar yanlıştır. Bu uygulamalar ülkeye hayırlar getirmez'' dedi. Bölgeye tesadüfen geldiklerini anlatan Uzunırmak, itfaiye aracının görev kağıdının bulunmadığını, polislerin de hangi görev ve yetkilendirme ile geldiğinin belli olmadığını öne sürdü. MHP Aydın İl Başkanı Hasan Muti de demokratik açılıma tepkilerini, demokratik yollardan ortaya koymak için hazırladıkları pankartın indirilmek istenmesine anlam veremediklerini söyledi. -GERGİN ANLAR- Açıklamaların ardından Milletvekili Uzunırmak olay yerinden ayrılırken, partilileri sakin olmaya davet etti. Uzunırmak'ın olay yerinden ayrılması sırasında polis ile partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bu arada, olay yerinden ayrılan Aydın Belediyesine ait itfaiye ekibi yerine Sultanhisar Belediyesine bağlı itfaiye ekibi bölgeye geldi. Bazı partililerin pankartı indirmek isteyen itfaiye görevlilerine tepki göstermesi üzerine Çevik Kuvvet'e bağlı polisler binanın 3. katına itfaiye aracının merdivenlerinden çıkarak pankartı indirdi. Partililer de bu sırada ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde slogan attı. Pankartın indirilmesinin ardından grup dağıldı.