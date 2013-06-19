Aydın’da orman yangını

Aydın’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alevlerin tehdit ettiği köyler boşaltıldı.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Doğanköy ve Kalfaköy’deki ormanlık alanlara sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgedeki köyleri dumanlar kapladı. Tedbir amaçlı olarak köyler tahliye edildi.

Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler alevlere müdahale etmekte zorlanıyor.

Yangına üç uçak ve üç helikopter de havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının 300 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi.