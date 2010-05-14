Aydın'da ölü Akdeniz foku bulundu

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Didim sahilinde ölü bulunan yaklaşık 80 kilogram ağırlığında ve 1 metre 20 santimetre uzunluğundaki yavru Akdeniz foku, otopsi için Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak beldesindeki bir veterinere getirildi.



Veteriner Fulya Massizzo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru fokun ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinlik kazanacağını belirterek, "Yapacağım otopsiden sonra Sualtı Araştırmaları Derneğine bir rapor hazırlayacağım" dedi.



21 Nisanda da Yalıkavak sahilinde ölü halde bir Akdeniz foku bulunmuştu.