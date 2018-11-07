Aydın'da okul inşaatının temelinde patlamamış el bombası bulundu

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu\'nun yapımı için başlatılan inşaatın temelinde patlamamış el bombası bulundu. El bombası, ekipler tarafından imha edildi.

Kuyucak ilçesi Aydınoğlu Mahallesi 1\'inci Çayyüzü Sokak\'taki Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu\'nun yapımı için başlatılan inşaatın temelinde patlamamış el bombası bulundu. Temel kazısı sırasında iş makinasının kepçesine takılan patlamamış el bombası ihbar üzerine gelen bomba imha ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.