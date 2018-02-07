T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da, mesai saatleri içinde 18 yaşından küçüklere internet salonları yasak

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği, il genelinde saat 08

07 Şubat 2018 22:06

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği, il genelinde saat 08.00- 17.00 saatleri arasında 18 yaşından küçüklerin internet ve oyun salonlarına girmelerini yasakladı.
Aydın Valiliği\'nce alınan bir kararla, öğrencilerin ders saatleri sırasında internet ve oyun salonlarına kısıtlama getirdi. Valilik kararında ayrıca 18 yaş altındakilere çakmak ve çakmak gazı satışını da yasakladı. Kararın, öğrencilerin eğitim öğretim saatleri içerisinde oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine alındığına dikkat çekildi. Yasak kararının 18 yaş altı çocuk ve gençlerin korunması amacıyla alındığı belirtilen Valilik açıklamasında \"Aydın ili sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı ilkokul, ortaokul ve lise dengi düzeyindeki özel ve resmi tüm okul öğrencilerinin, eğitim-öğretim saatleri içerisinde internet ve elektronik oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdikleri tespit edildiğinden, 18 yaşından küçük öğrencilerin hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında yanlarında veli veya vasileri olmadan internet ve oyun salonlarına girmelerini yasaktır\" denildi.
Çocuklar ve gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen, çakmak ve çakmak gazı solumanın zararlarından korumak, bu maddelere çocukların erişimini önlemek ve onları bu maddelerden uzak tutmak amacıyla, 18 yaş altındakilere satışı yasaklandı.
UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK
Alınan ve kamuoyuna açıklanan bu kararlara uymayanlar hakkında il idare kanunu, kabahatler kanunu ve Türk ceza kanunu hükümlerine göre cezai ve idari işlem yapılacağı belirtildi. Valilik kararları 2017- 2018 eğitim-öğretim dönemi dahil olmak üzere yeni bir karar alınıncaya kadar takip eden her eğitim-öğretim dönemlerini de kapsayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRAYDIN DHA AYDIN ValiliğiAydın ValiliğiValilikKararınYasakMilli Eğitim MüdürlüğüUYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK AlınanTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24