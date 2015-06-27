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Aydın'da kuyumcu dükkanı çöktü: 3 yaralı

Enkaz altındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı

27 Haziran 2015 16:57

Aydın'da Doğu Gazi Bulvarı Maliye Girişi köşesinde bulunan inşaat halindeki bir bina birkaç hafta önce yerine yenisi yapılması için yıkılmıştı. Binanın yanında bulunan kuyumcu dükkanı ise bugün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken binada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğu Gazi Bulvarı Maliye Girişi köşesinde bulunan bina birkaç hafta önce yerine yenisi yapılması için yıkılmıştı. Sabah saatlerinde kazılan alanda inşaat çalışmaları devam ederken, inşaatın hemen yanında bulunan bir kuyumcu dükkanı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeyle birlikte dükkanda bulunan 3 kişi göçük altında kaldı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Göçüğün ardından çukura düşmeden yaralananlar hemen hastaneye kaldırılırken, inşaat için kazılan çukura kayan sarraf dükkanının enkazı altında kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. İtfaiye AKS ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu enkaz altındaki yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. 

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