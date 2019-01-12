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Aydın'da kooperatif müdürünü oğlu 6 yerinden bıçakladı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Fırat K

12 Ocak 2019 21:31

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yaşayan Fırat K. (20), tartıştığı babası Murat Coşar K.\'yi (45) bıçakla 6 yerinden yaraladı. Otomobilinde yaralı bulunan baba hastanede tedaviye alınırken, oğlu polise teslim oldu.
Olay, saat 01.30 sıralarında, Girne Mahallesi\'nde meydana geldi. S.S. 182 Sayılı Koçarlı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü ve Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Coşar K., oğlu Fırat K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat K., babasını 6 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Otomobilde kanlar içerisinde bulunan Murat Coşar K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Coşar K.\'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Fırat K. ise bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim oldu. Fırat K.\'nin babasını ailevi nedenlerden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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