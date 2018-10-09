T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı (3)

DİĞER 2 GENÇ DE TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarparak devrildiği kazada yaşamını yitiren 3 kişiden otomobil sürücüsü Hazar Canbaz Denizli'de, Davut Arısan ise Burdur'un Başbakçı köyünde toprağa verildi

09 Ekim 2018 20:06

DİĞER 2 GENÇ DE TOPRAĞA VERİLDİ
Aydın\'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarparak devrildiği kazada yaşamını yitiren 3 kişiden otomobil sürücüsü Hazar Canbaz Denizli\'de, Davut Arısan ise Burdur\'un Başbakçı köyünde toprağa verildi. Canbaz, ikindide Asri Mezarlık Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Davut Arısan ise memleketi Burdur\'un Başmakçı köyünde yine ikindide kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİĞERGENÇ DE TOPRAĞA VERİLDİ Aydın KaracasuHazar Canbaz Denizli Davut ArısanBurdur BaşbakçıCanbazAsri Mezarlık CamiiDavut ArısanBurdur BaşmakçıRamazanDHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24