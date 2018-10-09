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Aydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, takla attı

09 Ekim 2018 12:33

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, takla attı. Kazada 3 genç yaşamını yitirdi, 2 genç yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, Karacasu- Nazilli yolunda, Karacasu ilçesi çıkışında meydana geldi. Hazar Canbaz (20) yönetimindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Nurdane Geryüz (21), araçta sıkışarak, yaşamını yitirdi. Otomobildeki Emre Burak (20) ile Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Dilan Şener (20) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Emre Burak ile Dilan Şener, tedaviye alınırken, Hazar Canbaz, Davut Arısan ve Nurdane Geryüz\'ün cansız bedenleri ise olay yerindeki incelemenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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