Aydın'da katile tarihi ceza

Aydın'ın Söke ilçesinde, hamile eşini, annesini, kapıcısını, sahibi olduğu otelin müdürünü ve garsonunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Selim Tuntaş, iki kez ömür boyu hapis, 3 kez de 24'er yıl hapis cezalarına çarptırıldı.



Cezası ömür boyu hapse çevrilen Selim Tuntaş, ölenlerin ailelerinin açtığı davada da 1.9 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.



Alınan bilgiye göre, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Selim Tuntaş, eşini öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis, annesini öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis, kapıcısı, otel müdürü ve garsonu öldürdüğü gerekçesiyle de her biri için 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Selim Tuntaş hakkında, mağdurların ailelerinin açtığı maddi tazminat davası da sonuçlandı. Aydın Asliye Hukuk Mahkemesi, Tuntaş'ın 9 aylık hamile eşi Sultan Tuntaş'ın ailesine 450 bin TL, kapıcı Mustafa Kalender'in ailesine 500 bin TL, otel müdürü Yılmaz Özsoy'un ailesine 450 bin TL, garson Muharrem İlhan'ın ailesine ise 500 bin TL tazminat ödememesini kararlaştırdı.



Cezaevinde bulunan Selim Tuntaş'ın söz konusu tazminat miktarlarını ödeyebilmek için bazı mal varlıklarını satışa çıkarttığı öğrenildi.



Olay



Aydın'ın Söke ilçesinin tanınmış ailelerinden 'Tuntaş'ların oğlu Selim Tuntaş, 30 Temmuz 2004 tarihinde, doğumuna 4 gün kalan eşi Sultan Tuntaş ve apartman kapıcısı Mustafa Kalender'i öldürdükten sonra, Didim'de sahibi oldukları Tuntaş Otel'e giderek, annesi Müjgan Tuntaş (55) ile olaya müdahale eden Otel Müdürü Yılmaz Özsoy ve garson Muharrem İlhan'ı tabancayla vurarak öldürmüştü.

