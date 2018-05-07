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Sağlık

Aydın'da kalp deliği ameliyatsız kapatıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği doktorları tarafından, bir hastaya ameliyatsız yapılan kalp deliği kapatma işlemi başarıyla sonuçlandı

07 Mayıs 2018 17:12

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği doktorları tarafından, bir hastaya ameliyatsız yapılan kalp deliği kapatma işlemi başarıyla sonuçlandı. Hastanın kalbindeki delik, ameliyatsız yarım saatte kapatıldı.
Güney Ege\'de kardiyovasküler hastalara yönelik sağlık hizmeti sunan Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği\'nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurşun tarafından kalbi delik olan hastaya ASD işlemi gerçekleştirildi. Genel anestezi uygulanmadan ve ameliyatsız olarak yapılan işlem sonunda bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurşun, \"Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği en zor ve komplike vakaları yapmaya devam etmektedir. Kalp içerisinde 3.6 santimetrelik kalp deliği bulunan hastanın kalp deliği yarım saat gibi bir sürede kapatılmıştır. İşlem genel anestezi uygulanmadan ve işlemden 1 gün sonra hasta hastaneden taburcu olacak şekilde yapılmaktadır\" dedi.
Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve altyapı ile hizmet veriyor. Klinikte kalp deliği kapatma işleminin (ASD) yanı sıra kalıcı kalp pili ve böbrek damarına stent takma ve şoklama cihazı işlemleri de yapılıyor. Tüm bu işlemler için nöbetçi uzman ekibi 7 gün 24 saat hazır olarak bekliyor.

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