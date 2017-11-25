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Aydın'da kadına şiddete tiyatral gösteriyle 'Dur' denildi

AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle 'Kadına Şiddete Dur' programı gerçekleştirildi

25 Kasım 2017 18:22

AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle \'Kadına Şiddete Dur\' programı gerçekleştirildi.
Kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Aydın Atatürk Kent Meydanı havuz önünde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatral gösterim yapılarak kadına yönelik şiddet canlandırıldı. Canlandırma gereği kadınların yüzüne makyaj yapılarak zincirlerle birbirlerine bağlandı. Dansçıların ağıtlar eşliğinde yaptığı lirik dans ile bulunulan durumdan kurtuluş ve zincirlerin kırılarak atılması temsil edildi. Gösterimde ayrıca katılımcılar cadde üzerinde ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüş yaptı. Kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının önüne geçmek ve bu konuda farkındalık, duyarlılık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak tiyatral gösterim gerçekleştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, son 15 yılda yaklaşık 7 bin kadının öldürüldüğünü belirtti. Çerçioğlu, toplumun yarısını oluşturan kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu ve bu hakları kullanmakta özgür olduklarını belirterek, \"Biz de bu fikirden yola çıkarak büyükşehir belediyesi olarak Aydın\'da kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmeleri için birçok projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Kadınlarımız hayata karşı kendi ayakları üzerinde durmalılar ve her daim dayanışma içerisinde olmalılar\" diye konuştu.

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