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Yaşam

Aydın’da ‘kadın başefe’ krizi

Türkiye’de ilk kez yapılacak ‘Kadın Başefe’ seçimine Kuvayı Milliye Derneği, “Kültürümüzde yoktur” diyerek karşı çıktı.

28 Ağustos 2008 03:00

Aydın’da 30 Ağustos yapılacak Ege ve Akdeniz Bölgesi Yörük Ali Efe ve Efeler Şenliği kapsamında gerçekleştirilecek kadın başefe yarışması tartışmaları da beraberinde getirdi. Geleneksel törenlerin simge ismi Ayşe Tülü, Aydın’daki Yörük Ali Efe Heykeli önünde poz vererek adaylığını ilan etti.

Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Mustafa Yormaz ise kadın efe seçilecek olmasına tepki gösterdi. Kesinlikle buna karşı olduklarını vurgulayan Yorulmaz, şunları söyledi:
“Kadın başefeliği onaylamıyoruz. Böyle bir oluşumun olması mümkün değil. Kadınlar, Kurtuluş Savaşı’nda efelere yardım etmişlerdir. Bunların başında da ‘Çete Ayşe’ gelir. Çete Ayşe bile kendisine efelik unvanını taktırmamıştır.”

Kadınlardan da başefe olabileceğini iddia eden Ayşe Nine ise şöyle konuştu:
“Başta ‘Çete Ayşe’olmak üzere bütün kadınlarımız savaşta erkeklerle en ön sırada düşmanla mücadele etti. Zaferlerin kazanılmasında önemli bir rol üstlendiler. Nasıl Yörük Ali Efe o dönemde savaşın kazanılmasına yaptığı katkılar nedeniyle başefe ilan edildiyse, kadınlarda da bir başefenin belirlenmesi gayet normal bir durumdur.”

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