Aydın'da kaçak yaban domuzu avlayan iki kişiye gözaltı

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde jandarma ekipleri, kaçak avla 50 yaban domuzunu vurarak hayvanlara ait etlerden kavurma yapan 2 kişi gözaltına aldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aydın İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibi, Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nin Naipli Mevkii'nde kaçak domuz avı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine, Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı, Germencik İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.Y.'ye ait bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, etleri sıyrılmış vaziyette, kaçak avlanmış 50 yaban domuzunun göğüs kafesi, 3 kasa kavurmalık şekilde hazırlanmış domuz eti, etleri işlemek için kullanılan kavurma ve poşetleme makinesi ile etleri saklamak için kullanılan derin dondurucular ele geçirildi. Suçüstü yakalanan H.Y., jandarmadaki ifadesinde, yaban domuzlarını Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan A.G.'nin av tüfeğiyle vurup, kendisine getirdiğini söyledi. Bunun üzerine jandarma, A.G'yi de evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Koruma Aydın Şube Müdürlüğü, H.Y. ve A.G.'ye 4 bin 915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ayrı ayrı idari para cezası uyguladı. A.G.'ye ayrıca yaban domuzlarını kaçak avladığı için para cezası kesildi.