T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aydın'da kaçak yaban domuzu avlayan iki kişiye gözaltı

Gözaltına alınan avcıların 50 yaban domuzu vurup etleri bir bağ evinde işlediği tespit edildi

10 Mart 2016 18:41

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde jandarma ekipleri, kaçak avla 50 yaban domuzunu vurarak hayvanlara ait etlerden kavurma yapan 2 kişi gözaltına aldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aydın İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibi, Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nin Naipli Mevkii'nde kaçak domuz avı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine, Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı, Germencik İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.Y.'ye ait bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, etleri sıyrılmış vaziyette, kaçak avlanmış 50 yaban domuzunun göğüs kafesi, 3 kasa kavurmalık şekilde hazırlanmış domuz eti, etleri işlemek için kullanılan kavurma ve poşetleme makinesi ile etleri saklamak için kullanılan derin dondurucular ele geçirildi. Suçüstü yakalanan H.Y., jandarmadaki ifadesinde, yaban domuzlarını Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan A.G.'nin av tüfeğiyle vurup, kendisine getirdiğini söyledi. Bunun üzerine jandarma, A.G'yi de evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Koruma Aydın Şube Müdürlüğü, H.Y. ve A.G.'ye 4 bin 915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ayrı ayrı idari para cezası uyguladı. A.G.'ye ayrıca yaban domuzlarını kaçak avladığı için para cezası kesildi. 

ETİKETLER

aydındomuz avıkaçakavcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24