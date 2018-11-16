T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da kaçak kazıya 5 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

16 Kasım 2018 13:21

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak olmak üzere 3 ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonrası dün sabah, kaçak kazıyı yaptığı belirlenen 5 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 90 sikke ile ayrıca 1 yüzüğe benzeyen sikke bulundu. Şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN Yenipazar NazilliKuyucakAydınJandarma KomutanlığıYenipazar NazilliYapılanGözaltınaFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24