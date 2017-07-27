Aydın'da JES tepkileri direnişe dönüşüyor; dava süreci başlatıldı

Aydın’ın Davutlar Ovası ve Didim’e kadar olan bölgesinde 200’ün üzerine çıkarılması planlanan jeotermal enerji santrallerine (JES) tepki büyüyor. Kalamaki Çevre Platformu, kurulmak istenen JES ile ilgili dava süreci başlattı. Platform, bölgede çevre buluşması düzenleneceğini duyurdu.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre Ağaçlı-Davutlar bölgesinde kurulması kesinleşen ve “ÇED gerekli değildir” onayı verilen santrale karşı Güzelçamlı, Caferli, Davutlar, Ağaçlı, Kuşadası halkı bir araya geldi. 'Kalamaki' ismi altında bir araya gelen bazı çevre örgütleri, yürütmeyi durdurma ve “ÇED gereklidir” kararı çıkartılması istemiyle dava süreci başlattı.

Platformdan yapılan açıklamada, Aydın’da Büyük Menderes havzasında JES’lerin çoğalmasıyla birlikte sorunların kendini göstermeye başladığı kaydedildi.



Bölge halkı, “Havadaki çürük yumurta kokusu”nun yanı sıra, incir, zeytin ve narenciyede verimin düşmesinden, Pınardere Köyü’nde 450 kovandaki arıların ölmesinden yakındı. Ayrıca sadece bir bahçede 150 incir ağacının kuruduğu da ifade edildi.

“Çölleşme” tehdidi

Bilim insanlarının JES'lerin “çölleşme” tehdidi yarattığına ilişkin tespitlerine dikkati çeken platform, itiraz gerekçelerini şöyle sıraladı:



"Öngörülen kuyu alanları Çevre İl Müdürlüğü haritasında “doğal koruma alanı” olarak görünüyor. Yani ekolojik olarak hassas bir bölge. Aynı zamanda ağırlıklı olarak zeytinlik tarım arazisi."



"Yasada ‘yerleşim yerlerine en az 3 km mesafede olması gerekli’ denilmesine rağmen öngörülen kuyu alanları yerleşimlere çok yakın."

"Organik tarım yapan çiftlikler, zeytin, narenciye, şeftali bahçeleri, termal sağlık ve turizm sektörü JES’lerden olumsuz etkilenecek."



"JES'lerin derinlerden suyla birlikte gelen çok çeşitli ağır metal ve kimyasalı içeren akışkanların bir damlasının bile toprağa, havaya, suya salınmayacağı şekilde kurulmuş olmaları gerekir. Bölgedeki JES'ler çevre dostu değildir."



"Kalamaki Çevre Platformu, ender özelliklere sahip alanı korumak için Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin de desteği ile 5 Ağustos’ta Caferli’de “Kalamaki Çevre Buluşması” etkinliği düzenleyecek."