Aydın'da işlenen cinayet 24 yıl sonra ortaya çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman’ın (66) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen Ziya Y. (80) ile oğlu Erdal Y. (38) tutuklanırken Kahraman’ın kemikleri, gömülü olduğu portakal bahçesinde bulundu.

Sultanhisar’ın kırsal Atça Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, 1994 yılında ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin tüm aramalarına karşın Kahraman’a ulaşılamadı.



Bir süre önce gelen bir ihbarla ekipler harekete geçti. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, cinayet şüphelisi Ziya Y. ile oğlu Erdal Y.’yi, teknik takibe aldı. İki aylık takibin ardından baba ile oğlu gözaltına alındı.



Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüpheliler, öldürdükleri Mehmet Kahraman’ın cesedini Atça’da kendilerine ait portakal bahçesine gömdüklerini söyledi. (DHA)

Kemik parçaları bulundu



Savcının talimatı üzerine ve polis ekiplerinin gözetiminde, şüphelilerin gösterdiği yerde kazı çalışması yapıldı. İki gün süren kazılarda, kemik parçalarına ulaşıldı. 1.5 metre derinlikte, portakal bahçesinin istinat duvarı kenarından çıkartılan kemik parçaları incelemeye gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Zihni Eymir kazı çalışmalarıyla ilgili olarak, "Olayın meydana geldiği yerin yanında benim de arazim var. Polisimiz bu işin peşindeydi. Çok çalıştılar. Bugün de kemiklere ulaştılar" bilgisini verdi.

Atça Mahallesi Muhtarı Olgun Belci ise, "Portakal bahçesi içinde kemik parçaları bulundu. İş artık şu an itibarı ile polis tarafından araştırılıyor" diye konuştu.

"Hırsız sanmışlar!"

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, olay gecesi bahçelerinin yakında bir karartı gördüklerini, hırsız sanıp ateş edince Kahraman’ın öldüğünü, cesedini de bahçeye gömdüklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.