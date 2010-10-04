Aydın'da engelli kıza tecavüz ettiler!

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Linç etmek istediler

Aydın’da, “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisindeki dramın bir benzeri yaşandı. Çine İlçesi’ne bağlıAkçaova Beldesi’nde annesi S.C. (34) ve babası M.C. (45) arasında çıkan kavgayı 300 metre uzaklıktaki Akçaova Jandarma Karakolu’na bildirmek üzere geçen çarşamba yola çıkan zihinsel engelli S.C.’yi (16) aynı mahallede oturan işsiz Fatih Baysal (19) ve celep Ahmet Demir (21) durdurdu. Milliyet'te yer alan habere göre;İddiaya göre, S.C.’yi jandarmaya 100 metre uzaklıktaki Akçaova İlköğretim Okulu’na götüren 2 kişi, marangoz arkadaşları Mehmet Çamlı’yı (23) da yanlarına çağırdı. 3 kişi, ağzını koli bandıyla kapadıkları kızı okulun arka tarafındaki konferans salonuna soktu.Burada defalarca tecavüze uğradığı öne sürülen kız, daha sonra şüpheliler tarafından otomobille ormanlık alana götürüldü.Gece ilerleyen saatlere kadar dövülüp defalarca tecavüz edilen S.C., olanları kimseye anlatmaması için tehdit edildikten sonra belde yakınlarına bırakıldı. Ailesinin her yerde aradığı S.C., gece yarısı eve gelip sessizce odasına çekildi. Kimseyle konuşmak istemediğini söyledi fakat ertesi sabah başından geçenleri kuzeni A.C.’ye anlattı.Bunun üzerine ailesi soluğu jandarmada aldı. Baysal, Demir ve Çamlı gözaltına alındı. S.C.’nin yapılan sağlık kontrolünde defalarca tecavüze uğradığı saptandı.3 şüpheli mahkemece tutuklanırken, adliye önünde toplanan 100 kişilik grup şüphelileri linç etmeye kalkıştı. Zihinsel engelli S.C. vücudundaki ve kolundaki morlukları göstererek, “Nişanlıyım, evlilik hazırlığı yapıyordum. Bu hayvanlar hayatımı kararttı. Assınlar bu adamları, en ağır cezayı versinler” diye ağladı.