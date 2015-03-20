Aydın'da domuz gribi şüphesi

Aydın'ın Didim ilçesinde hastaneye başvuran bir kadın, domuz gribi şüphesiyle sevk edildiği Söke'de tedavi altına alındı.

Gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayetiyle Didim Devlet Hastanesi'ne gelen Halime T. (60), domuz gribi şüphesi üzerine ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanenin acil servisine yaklaşık 3 saat hasta kabul edilmedi, refakatçilerin de hastaneye girişine izin verilmedi.



Personel maskeyle hizmet verirken, hastanenin dezenfekte edilmesi ve havalandırılmasının ardından, acil servise hasta kabulüne başlandı. Yeni gelen

hastalara da maske takıldı.



Hastane yetkilileri, domuz gribi şüphesiyle hastanın tedavi altına alındığını belirterek, "Kesin bir tanı konulamadı. Önlem amaçlı maske ve eldiven dağıtıldı ve gerekli tedbirler alındı" ifadesini kullandı.