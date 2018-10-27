Aydın'da CHP'den belediye başkanlıklarına 61 kişi başvurdu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, CHP\'den belediye başkan adayı olmak isteyenler, dosyalarını teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na mevcut başkan Özlem Çerçioğlu dışında başvuru yapılmadı. İlçe belediye başkan adaylıklarına 3 ilçede başvuru yapılmazken, toplam 60 başvuru gerçekleşti. Özlem Çerçioğlu dışında diğer kadın adaylar ise Sümran Ünal, Mesire Sandalcı, Başak Kamacı Budak ve Gülşah Aydın Verim oldu.

Aydın\'da CHP\'liler, 31 Mart 2019 seçimleri için adaylık dosyalarını teslim etti. Son gün yapılan başvurulara göre Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Özlem Çerçioğlu\'nun karşısına aday çıkmadı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, adaylık için başvuru yaptı. Bu isimlerden 2014 yerel seçimlerinde MHP\'den seçilen Tuğrul Ozan, istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam etmişti. Şimdi ise CHP\'den aday oldu. Ayrıca bu isimlerden Salim Tümer Apaydın, Mustafa Büyükyapıcı, Osman Yıldırımkaya, Enver Salih Dinçer ve Tuğrul Ozan\'ın, bir süre önce CHP Parti Meclisi tarafından kentlerinde aday olarak gösterileceği açıklanmıştı. Öte yandan Didim 19 başvuru, Kuşadası ise 13 başvuru ile öne çıktı

3 İLÇEDE ADAY BAŞVURUSU YOK

Aydın\'da Köşk, Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde adaylık başvurusu yapılmazken, CHP\'den belediye başkanı olmak için adaylık başvurusunda bulunanların isimleri şöyle:

Çine: Enver Salih Dinçer (mevcut belediye başkanı)

Karpuzlu: Tuğrul Ozan (mevcut belediye başkanı)

Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (mevcut belediye başkanı)

Karacasu: Mustafa Büyükyapıcı (mevcut belediye başkanı)

Bozdoğan: Salim Tümer Apaydın(mevcut belediye başkanı)

İncirliova: Aytekin Kaya, Osman Gökmen, Burhan Altuğ, Hüseyin Kocabıyık, Aşkın Şimşek.

Koçarlı: Mutlu Öztürk (mevcut belediye başkanı), Erdal Arasan, Gülşah Aydın Verim.

Germencik: Ali Çakaloğlu, Sümer Germen, Nuri Kırman, Fuat Öndeş.

Kuşadası: Özer Kayalı (mevcut belediye başkanı), Evrim Karakoz, İlhan Aygüneş, Bilgehan Algan, Engin Berberoğlu, Erdal Güngör, Mehmet Zeki Fidandal, Erdoğan Uyan, Feridun Uzun, Yılmaz Özdemir, Behçet Alp, Ömer Günel, Ali İhsan Uğur.

Yenipazar: Aytekin Sözen, Yusan Erdem, Hasan Gemicioğlu.

Nazilli: Cavit Yenipazarlı, Ali Çetinkaya.

Didim: Ahmet Deniz Atabay (mevcut belediye başkanı), Hasan Yavuz, Fevzi Gümüş, Süleyman Böcün, Engin Polat, İbrahim Urhan, Şevket Bedir, Nesrin Sandalcı, Haydar Pınarbaşı, Halis Canpolat, Murat Kalaycı, Türkantos Ertugay, Sami Yalçın, Özgür Deniz, Osman Ayyıldız, Ali Balkız, Musatafa Bekar, Başak Kamacı Budak, Hasan Sani Güneş.

Söke: Süleyman Toyran (mevcut belediye başkanı), Efkan Ceylan, Leven Tuncel.

Efeler: Mesut Özakcan (mevcut belediye başkanı), iki dönem CHP\'de milletvekilliği yapan Mehmet Fatih Atay ve Sümran Ünal.

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