Aydın'da başsız doğan kuzu, öldü

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, ikiz doğum yapan koyunun kuzularından birisi başsız doğdu. Başsız kuzu, doğar doğmaz öldü.

Olay, sabah saatlerinde Ortaklar Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Mahsun Gelmez, koyunların bakımını yaparken birisinin doğum yapmak üzere olduğunu gördü. Koyunun ilk yavrusunu sağlıklı şekilde doğurtan Gelmez, ikinci kuzunun başının olmadığı gördü. Baş kısmanda sadece 2 kulağı olan ve doğduktan hemen sonra ölen kuzuyu gören Gelmez büyük şaşkınlık yaşadı.

İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığı söyleyen Mahsun Gelmez, \"Koyunumuz ikiz doğum yaptı. İlki sağlıklı doğdu ancak ikinci kuzuyu sağlıklı beklerken kafasının olmadığını fark ettik. Doğar doğmaz da zaten öldü. İki kulağı vardı, kafası yoktu. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımız için çok şaşırdık. Neye benzediğini bile bilemedik\" dedi.

FOTOĞRAFLI