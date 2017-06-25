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Çevre

Aydın'da 50 dönümlük zeytinlik alan yandı

Yangına sigara izmaritinin sebep olduğu iddia ediliyor

25 Haziran 2017 23:06

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde, atılan sigara izmaritinden 50 dönümlük zeytinlik alan yandı.

Yangın, Atça ile Kılavuz Mahallesi arasında bulunan Ballık Mevkii yakınlarında bugün saat 13.30 sıralarında çıktı. Sigara izmaritinin neden olduğu öne sürülen yangın, rüzgarında etkisiyle çevreye yayıldı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Aydın Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazi şartları nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Kuyucak Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen yangın söndürme helikopteri alevlere havadan müdahale etti. Yangın yoğun çabaların ardından kontrol altına alınırken, 50 dönüm zeytinlikte asırlık ağaçlar da kül oldu. (DHA)

 

 

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