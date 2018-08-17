Aydın'da 5 köye 120 jeotermal kuyu yapılması planlanıyor: Bölgede hava kirliliği ve kanser oranı arttı

Verimli tarım arazilerine jeotermal enerji santralı (JES) kuyuları yapılan Aydın’da 5 köye açılmak istenen yeni 120 jeotermal kuyusu tepkilerek neden oldu. Jeotermal kuyularının yoğunlaştığı Germencik ve Buharkent’te hava kirliliğinin, kanser oranının yükseldiği beliritliyor. Üstelik zeytin ağaçlarının kuruduğu bölgede, incirin de veriminin düştüğü aktarıldı.

Birgün'den Demet Sargın'ın haberine göre Kızılcaköy ilçesindeki köylerde açılması planlanan yeni kuyulara karşı gelen bölge halkı kendi aralarında bir toplantı düzenledi. Köy halkı, Balıkköy, Alatepe, Gözpınarı, Horozköy ve Kardeşköy olmak üzere toplam 5 köyü etkileyecek olan projeyi yaptırmamakta kararlı.

Çoğunluğu kadın yaklaşık 500 kişinin katıldığı toplantıya Aydın Çevre Birliği kurucularından Dr. Metin Aydın, AYÇEP (Aydın Çevre Platformu) Başkanı Mehmet Vergili ve çevre konularında hukuk mücadelesi veren avukat Akın Yakan da katıldı.

"Kanser yüzde 17 arttı"

Buharkent ve Germencik’ te doğal afetler yaşandığı, bitki, hayvan ve insanların zarar gördüğünü, zeytin ve incir ağaçlarının kuruduğunu, kanser vakalarının hızla arttığına dikkat çeken Dr. Metin Aydın, faaliyette 25 Jeotermal santral olduğunu söyledi. “1 santral 300 dekarlık alanı etkilemektedir” diyen Aydın şöyle konuştu, “2017 yılında dolaşım yolu hastalıkları yüzde 48, kanser vakaları yüzde 17, solunum yolu hastalıkları yüzde 12 arttı. Çocukların bebeklerin kanser olması kabul edilemez. Buradaki katılımı daha da çoğaltarak, hukuk mücadelesi başlatıp topraklarımıza sahip çıkmalıyız.”

Söz alan köylü Arif Balaban ise jeotermaller sebebiyle diğer köylerde yaşanan sorunlara değindi. Balaban şöyle konuştu, “JES’lerin olduğu köylerde balık ölümleri, arı ölümleri ve arıların bölge değiştirmesi arttı. Zeytin ve incir ağaçlarının kurudu. Tarımda verim düştü. Doğamızı korumalıyız.”

"Köyümüz önceden çiçek kokardı"

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili de kadınların önde olduğu her yerde mücadelenin başarıya ulaştığını belirtti. Vergili şöyle konuştu, “Santrallar kurulmadan önce çiçek kokuları aldığımız köyümüzde şimdi kötü kokudan duramıyoruz. Gürültüden, uğultudan TV seslerini duyamaz olduk. Buna karşı birlik olmalıyız.”

Toplantı, köylülerin JES’lere karşı hukuk mücadelesi verme kararıyla son buldu.