Aydın'da 4 kilo esrar ele geçirildi

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde, jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün otomobilden attığı poşette 4 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Bozdoğan\'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 39 yaşındaki Ş.A.\'ya ait 09 E 6276 plakalı otomobilde, uyuşturucu taşındığını öğrendi. Takibe alınan otomobil, bir süre sonra durdurulmak istendi; ancak sürücü Ş.A., jandarma ekiplerinin ihtarına uymayıp, kaçtı. Ş.A., daha sonra bir poşeti camdan yol kenarındaki otluk alana attı. Jandarmanın takibi sonucunda yakalanan Ş.A., gözaltına alındı. Otların arasına atılan poşeti kontrol eden ekipler, 4 kilo esrar ele geçirdi. Ş.A.\'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.