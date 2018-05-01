T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da 36 derece sıcakta 1 Mayıs kutlandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

01 Mayıs 2018 20:06

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Aydın\'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı\'nda, bazı işçi sendikaları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı. Hava sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle bayrama katılanlar zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Genç bir kadın, sıcaktan baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.
Aydın\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu İşçileri Konfederasyonu\'nun (Birleşik Kamu-İş) öncülüğünde düzenlenen kutlamalarda işçiler, sloganlarıyla Atatürk Kent Meydanı\'na geldi. Polis, meydana gelen vatandaşları geniş güvenlik önlemleri altında kontrol ederek içeriye aldı. Meydanı dolduran yaklaşık 1000 kişi, çeşitli sloganlar attı. Sendikalara bağlı işçilere destek için CHP Aydın milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız, Efeler İlçe Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan ve partililer de katıldı. Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman, \"OHAL kararlılığıyla yapılan sermaye dostluğu ve emek düşmanı düzende en temel haklarımız tek tek yok ediliyor. Yoksulluk ve güvencesizlik girdabının içine çekiliyoruz. Aynı işi yapmamıza rağmen, farklı istisnam çeşidiyle bölünüyoruz. kadrolu güvenceli istihdam ortadan kaldırılarak sözleşmeli, geçici, taşeron ve güvencesiz istihdam yaygınlaştırılıyor. Hükümetin rekor büyüme nutuklarına rağmen, bizim ne gelirimiz nede refahımız artıyor\" dedi.
Hava sıcaklığının 36 derece olması nedeniyle bayrama katılanlar zor anlar yaşadı. Güneşten korunmak için şapka ve şemsiye kullanıldı. Genç bir kadın, sıcaktan baygınlık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDINMayıs EmekDayanışma GünüMayısEmekçi Bayramı Aydın EfelerAtatürk Kent MeydanıHavaGüneştenGençAydınEfelerDevrimciSendikaları Konfederasyonu DİSK Kamu Emekçileri Sendikaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24