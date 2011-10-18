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Yaşam

Aydın'da "dört ayaklı" civciv AYDIN (A.A)

18 Ekim 2011 16:55

-Aydın'da "dört ayaklı" civciv AYDIN (A.A) - 18.10.2011 - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tavuk çiftliğinde dört ayaklı civciv dünyaya geldi. Çiftlik sahibi Hüseyin Tozlu, yumurtadan çıkan civcivlerin bakımını yaparken dört ayaklı bir civcivi görünce şaşırdığını ifade etti. Dört ayağı olan civcivi ilk defa gördüğünü anlatan Tozlu, ''Bakım yaparken dört ayaklı olduğunu fark ettiğim civcivi yaşaması için ayrı bir bölmeye koydum. Dört ayaklı civcivi duyanlar merak ediyor, görmek için tavuk çiftliğine gelmek isteyenler oluyor. Tavuklara ve civcivlere hastalık bulaşır endişesiyle kimseyi kümese almak istemiyoruz'' dedi. Civcivin şu an iki ayağını yere bastığını anlatan Tozlu, ''Civcivin iki ayağı yukarıda kalıyor, eğer bu şekilde yaşarsa dört ayağını birden yere basacağını düşünüyoruz'' diye konuştu.

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