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Aydın'da 320 kiloluk orkinos görenleri şaşırttı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde balıkçılık yapan Cumali Aksoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçılar tarafından tutulan 320 kiloluk orkinosu satın alarak Aydın'a getirdi

21 Kasım 2017 18:42

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde balıkçılık yapan Cumali Aksoy, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde balıkçılar tarafından tutulan 320 kiloluk orkinosu satın alarak Aydın\'a getirdi. Orkinosu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Muğla\'nın Bodrum ilçesinde geçen günlerde denize açılan balıkçıların oltasına dev bir orkinos takıldı. Balıkçılar, büyük bir mücadele sonunda avladıkları orkinos balığını, Aydın\'ın Efeler ilçesi balık halinde işyeri bulunan Cumali Aksoy\'a 4 bin 800 liraya sattı. Balığı araçla Aydın\'a getiren Aksoy, yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki 320 kiloluk balığı dükkanının önünde sergiledi. Orkinosu görenler büyük şaşkınlık yaşadı, bazı kişiler fotoğraf çektirdi.
Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Cumali Aksoy, \"Balıkçı arkadaşlarımızın yakaladıkları bu orkinosu satın alarak dükkanıma getirdim. Orkinos çok lezzetli bir balık olmasının yanı sıra fosfor açısından son derece zengin. Orkinosun insan vücuduna birçok açıdan sayısız faydası var. Her balık faydalı ancak bu fosfor zengini olan orkinos daha da yararlı. Parçalara ayıracağım balığın kilosunu 20 liradan satışa sunacağım. Önce balığı dükkanımın önünde sergileyerek vatandaşlarımıza bir jest yapmak istedim. Vatandaşlarımız balığa yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca yüzlerce müşteri dükkanımıza gelerek balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Herkesi orkinosun lezzetini tatmaya davet ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

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