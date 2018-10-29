Aydın'da 3 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir minibüste yaklaşık 3 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri bugün gündüz saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu\'nda yaptıkları yol kontrolü sırasında M.Ö. yönetimindeki 09 DB 918 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yaklaşık 3 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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