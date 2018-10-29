T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da 3 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir minibüste yaklaşık 3 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi

29 Ekim 2018 00:46

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir minibüste yaklaşık 3 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri bugün gündüz saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu\'nda yaptıkları yol kontrolü sırasında M.Ö. yönetimindeki 09 DB 918 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yaklaşık 3 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHAAYDIN NazilliGözaltınaNazilli KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Gurup AmirliğiAydınDenizli KarayoluDBMinibüste
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24