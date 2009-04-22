Aydın'da 29 kaçak yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen yabancı uyruklu 29 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığı'na bağlı bot, devriye görevi sırasında, Didim açıklarında tekne ile denize açılmış bir grup olduğunu fark ederek müdahale etti.



Teknede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Filistin, Somali ve Afgan uyruklu 5'i kadın, biri çocuk, 29 kaçak yakalandı.



Didim'e getirilen kaçakların, işlemlerin ardından, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

