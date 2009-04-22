T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aydın'da 29 kaçak yakalandı

22 Nisan 2009 23:33

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen yabancı uyruklu 29 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanlığı'na bağlı bot, devriye görevi sırasında, Didim açıklarında tekne ile denize açılmış bir grup olduğunu fark ederek müdahale etti.

Teknede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Filistin, Somali ve Afgan uyruklu 5'i kadın, biri çocuk, 29 kaçak yakalandı.

Didim'e getirilen kaçakların, işlemlerin ardından, sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24