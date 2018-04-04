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Yaşam

Aydın'da 2 bin yıllık lahit tesadüfen bulundu

Jandarma, kaçak kazıyı kimin yaptığını bulmak için çalışma başlattı

04 Nisan 2018 19:10

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazılmış bölgede lahit bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrodisyas Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken henüz tamamı çıkartılmamış bir lahit farkederek durumu müze yetkililerine bildirdi.

Kazılan bölgede inceleme yapan yetkililer, bir kısmı toprağın altındaki lahdi çıkartarak Afrodisyas Müzesi'ne götürdü.

Jandarma, kaçak kazıyı kimin yaptığını bulmak için çalışma başlattı.

Kaçak kazı yapılmış

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lahdin kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen kaçak kazıyla bulunduğunu söyledi.

Lahdin önemli bir eser olduğunu düşündüklerini ifade eden Büyüknalçacı, "Şu anda üstü temizleniyor. Altında ölen kişinin kemikleri var mı yok mu ona bakacağız. Mezardaki işlemelere bakılırsa zengin ve soylu birinin mezarı gibi duruyor. Milattan sonra yaklaşık 1. yüzyıl gibi duruyor. Afrodisyas’ta bulunan en değerli lahitlerden birisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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