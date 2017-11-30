Aydın'da 161 kişi, "Bir davanın peşinden körü körüne gidilmez" diyerek MHP'den istifa etti

Aydın'ın Burhankent ilçesinde 161 kişi, MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa edenler arasında bulunan eski Buharkent Belediye Başkanı Yusuf Vural, istifa edenlerin büyük bölümünün, İYİ Parti’ye katılacağını belirtti. Basın toplantısı düzenleyen Vural, "Bir davanın peşinde körü körüne gitmek bizim içimizde sıkıntı oluşturuyor. Kimse bu durumda bizi aydınlatmadı ama güven beklediler" ifadesini kullandı.

MHP Buharkent İlçe Teşkilatı üyesi 161 kişi, basın toplantısı düzenleyerek, istifa ettiklerini açıkladılar. Toplantıda konuşan eski Burhankent Belediye Başkanı Yusuf Vural, MHP’den istifa etmek zorunda kaldıklarını savundu.

"Kimse bizi aydınlatmadı ama güven beklediler"

İstifa nedeniyle üzgün olduklarını belirten Vural, “Biz koltuk sevdalısı değiliz, davanın neferiyiz. Referandumda ‘Evet’ diyerek destek verdik. Milletvekili Deniz Depboylu’dan o dönemde bir söz aldım. ‘Başkanlık siteminde birçok soru işareti var. Kendi elimizle başbuğumuzun bize emanet ettiği partimizi bitirmeyelim’ dedim. O da bu sözlerimi genel merkeze ileteceğini söyledi. Bana cevap olarak ‘Ülkücü, ülkücüye güvenecek; ülkücü genel merkeze güvenecek’ dediler. İnsan aklıyla üstün bir varlıktır. Bir davanın peşinde körü körüne gitmek bizim içimizde sıkıntı oluşturuyor. Kimse bu durumda bizi aydınlatmadı ama güven beklediler” dedi.

"Devletimiz için bir gereklilik"

Vural konuşmasının devamında “MHP yönetimi, 2019 seçimlerine kadar AK Parti ile yan yana olacağını açıkladı” diyen Vural, “Her şey burada patlak verdi. Antalya’da ağlaya ağlaya istifasını veren arkadaşlarımız oldu” ifadesini kullandı.

Siyasete İYİ Parti’de devam edeceklerini aktaran Vural, sözlerini şöyle noktaladı:

“161 Buharkentli olarak bizim de imzayı atarken içimiz cız etti. Üzüntülüyüz, fakat bu devletimiz için bir gereklilik. Hüznümüzü kalbimize gömdük, çünkü iyi günlere inancımız var. Aralarında benim de bulunduğum, partiden ayrılanların büyük bir kısmı olarak siyasi hayatımızı yeni kurulan İYİ Parti’de sürdürmeye karar verdik.”