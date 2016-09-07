T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aydın'da 100 kiloluk orkinoslar kıyıya vurdu

Orkinosların karaya vurmalarının nedeni araştırılıyor

07 Eylül 2016 19:29

Aydın'ın Didim ilçesinde 100 kilo ağırlığındaki orkinoslar karaya vurdu.

DHA'nın haberine göre, Didim’de 1. Koy olarak adlandırılan halkplajının kayalık bölgesinde kıyıya vurmuş halde her biri 100 kilogramlık ölü Orkinoslar denize giren vatandaşlar tarafından bulundu.

Yaklaşık 100 kg’lık Orkinosların daha önceden öldüğü ve derilerinin parçalandığı ve kokmaya başladığı öğrenilirken denizlerin devasa hayvanlarından olan OrkinoslarınDidim sularına nasıl geldiği de merak edildi. Serinlemek için denize giren vatandaşlar orkinosları yakından görüp incelerken bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle olan biteni anlamaya çalıştı.

Kimi vatandaşlar ise kıyıya vurmuş halde 2 orkinosun dışında 4 tane daha olduğunu 2’sinin açıkta olduğunu ileri sürüp, Orkinosların kim yada kimler tarafından avlanıp denize bırakıldığı sorusuna yanıt aradı. Kıyıdaki Orkinosların yanı sıra Didim açıklarındaki ölü halde iki orkinosta kameralara yansıdı.
Kıyıya vuran orkinosların denizden kaldırılması için Didim Belediyesi ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verilirken, balıkların ekiplerce kaldırıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

OrkinosAydınDidim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24