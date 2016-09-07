Aydın'da 100 kiloluk orkinoslar kıyıya vurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde 100 kilo ağırlığındaki orkinoslar karaya vurdu.

DHA'nın haberine göre, Didim’de 1. Koy olarak adlandırılan halkplajının kayalık bölgesinde kıyıya vurmuş halde her biri 100 kilogramlık ölü Orkinoslar denize giren vatandaşlar tarafından bulundu.

Yaklaşık 100 kg’lık Orkinosların daha önceden öldüğü ve derilerinin parçalandığı ve kokmaya başladığı öğrenilirken denizlerin devasa hayvanlarından olan OrkinoslarınDidim sularına nasıl geldiği de merak edildi. Serinlemek için denize giren vatandaşlar orkinosları yakından görüp incelerken bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle olan biteni anlamaya çalıştı.

Kimi vatandaşlar ise kıyıya vurmuş halde 2 orkinosun dışında 4 tane daha olduğunu 2’sinin açıkta olduğunu ileri sürüp, Orkinosların kim yada kimler tarafından avlanıp denize bırakıldığı sorusuna yanıt aradı. Kıyıdaki Orkinosların yanı sıra Didim açıklarındaki ölü halde iki orkinosta kameralara yansıdı.

Kıyıya vuran orkinosların denizden kaldırılması için Didim Belediyesi ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber verilirken, balıkların ekiplerce kaldırıldığı öğrenildi.