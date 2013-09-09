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Çevre

Aydın'da 10 hektar alan kül oldu

Yangında, zeytin, incir bahçeleri ve ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 10 hektar küle döndü

09 Eylül 2013 17:38

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Akçaköy Köyü yakınlarında, yol kenarında başlayıp tarım arazisine sıçrayan, oradan da ormanlık alana ulaşan yangın, yoğun çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangında toplam 10 hektarlı alan küle döndü.
Köşk İlçesi’ne bağlı Akçaköy Köyü yakınlarında, yol kenarında dün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yol kenarındaki zeytinlik alanda başlayan yangına önce havadan müdahale edildi. Tek helikopterle müdahale edilen yangının büyümesine rağmen yer ekiplerinin bir süre bölgeye gelmemesine öfkelenen köylüler, yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Köylülerle iki uçak ve iki helikopterin müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.
Yangında, zeytin, incir bahçeleri ve ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 10 hektar küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma çalışma başlattı.

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