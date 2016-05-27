Aydın, yazar ve siyasetçilerden ortak bildiri: Yeni anayasa iddiasıyla ülke tek kişinin diktatörlüğüne sürükleniyor!

27 Mayıs 2016 17:17
"Önce Demokrasi Girişimi" öncülüğünde aralarında T24 yazarı Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran ve HDP ile CHP milletvekillerinin de bulunduğu 237 aydın, gazeteci, aktivist ve siyasetçi yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. "Bu ortamda anayasa yapılamaz" başlığıklı bildiride, "Bu yönetim anlayışı, 'yeni anayasa yapıyoruz' iddiasıyla ülkeyi hızla tek kişinin diktatörlüğüne doğru sürüklemektedir" görüşü dile getirildi. "Öncelikle demokratikleşme adımlarının atılmasını, acilen barışın tesisini talep ediyoruz" denen bildiride, "Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine itiraz ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Bildirinin tam metni şöyle:
Tüm toplumu kuşatan hukuksuzluk, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet ortamına neden olan yönetim anlayışına ve anayasasızlaştırmaya; uluslararası alanda ülkeyi yalnızlığa ve çatışmaya sürükleyen söylem ve politikalara karşı çoğalan itirazlar, her kesiminden yükselmektedir.
Bu yönetim anlayışı, "yeni anayasa yapıyoruz" iddiasıyla ülkeyi hızla tek kişinin diktatörlüğüne doğru sürüklemektedir.
Bizler, milletvekilleri, anayasa hukukçuları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, siyasetçiler, aktivistler ve demokratik toplumun örgütlü kesimlerinden gelen yurttaşlar, "yeni bir anayasa" dayatmasının siyasal ve toplumsal sorunlarımızı daha da ağırlaştıracağına inanıyoruz. Öncelikle demokratikleşme adımlarının atılmasını, acilen barışın tesisini talep ediyoruz.
"Önce Demokrasi" girişimimiz; hukuku, barışı, özgürlükleri, laikliği, eşitliği savunuyor. Anayasa ve haklar konusunda bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı, yeni bir Anayasa yapımı dayatmasından önce demokrasinin önünü açacak bir yol temizliğini, kapsamlı bir demokratikleşmeyi amaçlıyor. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden gelen itirazları çoğulcu ve güçlü bir sese dönüştürmek için birlikte mücadeleye çağırıyor..
"Önce Demokrasi" bu hedef doğrultusunda, bir denetleme, dayanışma, direnme girişimi olarak hayat bulmuştur.
İktidar eliyle anayasasızlaştırma sürecine,
Devlet-toplum ilişkisinde “hukuksuz alanlar” yaratılmasına,
Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasına,
Din ve mezhep bakışı temelinde yaratılan baskıcı ve totaliter yönetim anlayışına
Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine itiraz ediyoruz.
Özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, sosyal bir anayasa konusundaki kazanımlarımızı koruyarak,
Hak ve özgürlükleri insanlığın evrensel kazanımları düzeyine taşımaya istekli,
Kalıcı ve adil bir barışı kurmaya kararlı;
Tüm kurum ve kişilere demokratik değerler etrafında en geniş birliği inşa etmenin acil önem taşıyan bir yurttaşlık görevi olduğunu anımsatıyoruz.
Parlamenter rejime karşı fiili durum yaratarak keyfi bir yönetim kuran, erkler ayrılığını yok eden, hak ve özgürlükleri ihlal eden, dokunulmazlıkları kaldırarak yasamayı doğrudan yürütmenin tahakkümü altına almaya yeltenen zihniyetin “Yeni ve katılımcı Anayasa yapıyoruz” söylemiyle yarattığı bilgi kirliliğine hayır diyoruz.
Yol temizliği yapılıp ifade, basın ve örgütlenme özgürlükleri üzerindeki baskılar kaldırılmadan bu ortamda oldu bitti ve dayatma yoluyla anayasa yapma çabasını gayrimeşru buluyoruz.
Yaratılan kutuplaşmanın giderilmesi yerine, baskıcı yönetimi pekiştirecek bir başkanlık rejimi zorlamasına; bu amaçla tek yanlı propaganda aygıtı olarak kullanılan medya yapılanmasının ve devletin bütün organlarının partizanca seferber edilmesine karşı çıkıyoruz.
Bu nedenlerle;
TBMM ve demokratik mekanizmalar işletilerek hak ve özgürlükleri ihlal eden antidemokratik yasaların ayıklanmasını, baskıcı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmesini,
İnsan hakları, demokrasi ve hukuka karşı saldırıların durdurulması amacıyla; yasama, yürütme ve yargı organlarının, görev, yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini,
Toplumsal barış sağlanmadan anayasa yapım koşulları yaratılamayacağından, barışçı, nefret söyleminden arınmış ve kucaklayıcı bir iklim oluşturulmasını talep ediy
Hukuka, akla ve ahlaka aykırı, gayrimeşru söylem ve uygulamalara karşı meşru direnme hakkını hatırlayarak ve hatırlatarak;
Bı ortamda anayasa yapılamaz, önce hukuk ve demokrasi diyoruz.
Zaman; hukuku, hakları, eşitliği, laikliği, sosyal devleti, kadın ve LGBTİ haklarını, kent ve doğa haklarını, kapsayıcı bir yurttaşlık temelinde, herkesin ve her kesimin ve özellikle de tüm azınlıkların eşit özgürlüklerini savunma ve koruma zamanıdır.
Zaman; haklar toplumunu inşa yolunda, demokratik değerleri savunma zamanıdır.
Bu saik ve öncelikler konusunda hemfikir olan herkesi, her yerde “Önce Demokrasi” forumları ve anayasa kürsüleri oluşturarak “bu ortamda anayasa yapılamaz; önce demokrasi fikri “etrafında en geniş birliği sağlayacak, anayasal dayatma karşısında seçeneksiz olmadığımızı ortaya koyacak demokratik tartışma ve mücadele zeminini yaratmaya ve güçlendirmeye çağırıyoruz.
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Abdullah Demirbaş
Abdurrahman Atalay
Ahmet Özer
Ahmet Şık
Ahmet Ümit
Akçay Taşçı
Akın Birdal
Akın Olgun
Akif Burak Atlar
Ali Çerkezoğlu
Ali Demirçalı
Ali Kenanoğlu
Ali Özyurt
Ali Rıza Öztürk
Alitemel Kurtaran
Arın Gül Yeniaras
Arman Yılmaz
Arzu Becerik
Atilla Tuygan
Aydın Cıngı
Aydın Engin
Ayşe Eser Danişoğlu
Ayşe Erzan
Ayşe Gözen
Ayşegül Devecioğlu
Ayşen Candaş
Aziz Konukman
Barbaros Dinçer
Barış Erel
Baskın Oran
Başar Yaltı
Bedrettin Kalın
Begüm Özden Fırat
Beral Madra
Berna Babaoğlu Ulutaş
Beyazıt İlhan
Beyza Üstün
Bilge Selçuk
Binnaz Toprak
Burak Cop
Burhan Şenatalar
Bülent Akbay
Bülent Eryılmaz
Bülent Tekin
Bülent Tuna
Büşra Ersanlı
Can Atalay
Canan Kaftancıoğlu
Celal Dinçer
Celal Doğan
Celalettin Can
Cemal Gökçe
Cengiz Aktar
Cengiz Arın
Ceren Şengül
Ceyda Karan
Deniz Özgür
Dilek Gökçin
Dilşah Deniz
Doğan Bermek
Doğan Boztaş
Efkan Bolaç
Emel Yıldırım
Ercan İpekçi
Ercan Karakaş
Erdal Aksünger
Erdoğan Aydın
Ergün Aru
Eriş Bilaloğlu
Erkan Sevinç
Erol Kızılelma
Ertan Aksoy
Ertan Zereyak
Esen Aslandoğan
Eşber Yagmurdereli
Evren İşler
Eyüp Muhcu
Ezel Akay
Faik Bulut
Fatih Polat
Fatih Sürenkök
Ferhat Tunç
Ferihan Karasu
Fidan Eroğlu
Fikri Sağlar
Filiz Kerestecioğlu
Füsun İşcan
Garo Paylan
Gençay Gürsoy
Gökçe Çataloluk
Gülseren Onanç
Gürel Tüzün
Hacer Ansal
Hakan Tahmaz
Hamit Erdem
Hasan Ören
Hasan Cevad Özdil
Hayri Erdoğan
Hilmi Hacaloğlu
Hülya Gülbahar
Hüseyin Demirdizen
Hüseyin Saygılı
Işıl Ünal
İbrahim Gerede
İbrahim Kaboğlu
İdris Lütfü Melek
İdris Yıldız
İlhan Cihaner
İlhan Demiröz
İrfan Açıkgöz
Kadir Akın
Kadir Gökmen Öğüt
Kamil Kartal
Kayuş Calıkman Gavrilof
Kemal Akkurt
Kemal Parlak
Korhan Gümüş
Kuvvet Lordoğlu
Levent Köker
Levent Tüzel
Mahir Sayın
Mahmut Akal
Mehmet Akar
Mehmet Emin Aktar
Mehmet Ali Aslan
Mehmet Ali Edipoğlu
Mehmet Fatih Traş
Mehmet Hilal Kaplan
Mehmet Ruhi Demiray
Mehmet Kırlıdoğ
Mehmet Tüm
Melda Onur
Meryem Koray
Mine Gencel Bek
Mukaddes Erdoğdu Çelik
Murat Çelikkan
Murat Özyüksel
Mustafa Atalay
Mustafa Boztepe
Mustafa Erdoğan
Mustafa Küçük
Mustafa Moroğlu
Mustafa Sönmez
Muzaffer Kaya
Namık Havutça
Nazım Alpman
Nazik Işık
Nejla Kurul
Necdet Saraç
Necmiye Alpay
Nesrin Nas
Neşe Karahan
Nimet Tanrıkulu
Nuray Sancar
Oğuz Kaan Salıcı
Onur Hamzaoğlu
Orhan Alkaya
Orhan Aydın
Orhan Silier
Osman Kavala
Oya Baydar
Oya Ersoy
Oya Özarslan
Öget Öktem Tanör
Ömer Gökhan Çelik
Ömer Işık
Özcan Ünalan
Özden Şener
Özgen Nama
Özgür Barış Akbayır
Özgür Karaduman
Özgür Müftüoğlu
Özgür Özel
Ragıp Zarakolu
Ramis Topal
Raşit Tükel
Reyan Tuvi
Rıfat Doğan
Rıza Türmen
Sadık Şimşek
Sait Çetinoğlu
Sakine Öz
Samet Ekinci
Sami Alptekin
Sami Elvan
Sami Evren
Sami Yılmaztürk
Saruhan Oluç
Sayat Tekir
Sebahat Tuncel
Seçkin Özsoy
Sedat Tuncer
Sedef Küçük
Selahattin Karaahmetoğlu
Selçuk Erez
Selma Gürkan
Sema Bayraktar
Semra Somersan
Sena Kaleli
Sevim Belli
Seza Feza Arslan
Sezai Temelli
Sezgin Tanrıkulu
Sibel Köklü
Simten Coşar
Suavi
Süleyman Karan
Süleyman Solmaz
Şahin Tekgündüz
Şanar Yurdatapan
Şaziye Köse
Şebnem K. Fincancı
Tahsin Yeşildere
Talat Özmen
Tayfun Kahraman
Tolga Tören
Tora Pekin
Tuncay Yılmaz
Turan Eser
Turgut Öker
Turgut Saraçoğlu
Ümit Kıvanç
Ümit Özgümüş
Vecdi Sayar
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