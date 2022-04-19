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Aydın ve Mersin'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Nisan 2022 10:02

Aydın ve Mersin'de bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 

Buna göre, Aydın'ın Köşk ilçesi Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yer alan jeotermal kaynak arama ruhsat sahasındaki yatırımın devamı, termin planının aksamaması, kuyuların açılması ve kuyularda elde edilecek akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi) Projesi güzergahına rastlayan kesimde araziye girilebilmesi ve yol yapım çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Mersin'in Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki bazı mahallelerde bulunan taşınmazlarla, üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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