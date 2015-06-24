Aydın Valiliği belediyeye sordu: Erdal Eren kimdir, yaptığı hizmetler nedir!

Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı gönderererk, Kenan Evren Caddesi'ne oybirliğiyle adı verilen Erdal Eren'in açık kimlik bilgisini istedi. Erdal Eren'in Aydın'a yaptığı hizmetleri soran Valiliğin, belediye meclisinin aldığı kararı veto etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Kuşadası'ndaki Kenan Evren'in adını taşıyan caddeye, 9 Haziran'da Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin oy birliğiyle, 12 Eylül darbesinin sonrasında mahkeme kararıyla yaşı büyütülerek 17 yaşında idam edilen 'Erdal Eren'in adı verilmişti.

DHA'dan Latif Sansür'ün haberine göre, Aydın Valiliği İl Mahalleli İdareler Müdürlüğü'nden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen 22 Haziran tarihli yazıda, caddeye ismi verilmek istenen Erdal Eren'in kimlik bilgilerini ve Aydın'a geçmişte yapmış olduğu hizmetler soruldu. Aydın valisi Abdullan Aslan imzalı yazıda, "Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan caddeye ismi verilen Erdal Eren'in açık kimliği ile Aydın'a geçmişte yapmış olduğu hizmetlere ilişkin bilgi ve belgelerin valiliğimize gönderilmesini rica ederim" denildi. Bu yazıyla valiliğin belediye meclis kararını veto etmeye hazırlandığı yorumu yapıldı.

Erdal Eren kimdir?

Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi Erdal Eren, Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği Üyesi olarak katıldığı ve olayların çıktığı gösteride bir askeri öldürmekle suçlanmış, 12 Eylül askeri darbesi sonrası yapılan yargılamasında idama mahkum edilmişti. Eren, 18'den küçük olduğu savunularak kemik yaşı tespiti istenmesine rağmen, hakkında verilen hüküm infaz edilmişti.