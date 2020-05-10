Aydın Valiliği maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı

Aydın Valiliği, normalleşme süreci boyunca şehrin Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.