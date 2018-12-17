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Aydın Ünal: Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenen Sarah Jessica Parker'ın babası Yahudi...

“En bilinen filmi Sex and The City”

17 Aralık 2018 11:59

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, oyuncu Sarah Jessica Parker’ın tutuklu siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın kitabıyla görüntülenmesiyle ilgili yazdı. Ünal, Parker’ın eşi ve babasının Yahudi olduğunu söylerken “Filistinlilere ‘terörist’ diyecek kadar azılı. En bilinen filmi ise Sex and the City!” İfadelerini kullandı.

Aydın Ünal’ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

ABD’li ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, New York’taki evinden çıkarken elinde Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı Seher adlı kitapla görüntülenmiş. Sonradan anlaşıldı ki, Demirtaş’ın kitabının İngilizce çevirisini Sarah Parker’ın yayınevi basacakmış. Sarah Parker çocukluğundan beri film çeviriyor. Babası ve eşi Yahudi. Kendisi de azılı bir İsrail savunucusu. Filistinlilere “terörist” diyecek kadar azılı. En bilinen filmi ise “Sex and the City”!

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