Aydın Ünal: Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenen Sarah Jessica Parker'ın babası Yahudi...

Aydın Ünal’ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

ABD’li ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, New York’taki evinden çıkarken elinde Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı Seher adlı kitapla görüntülenmiş. Sonradan anlaşıldı ki, Demirtaş’ın kitabının İngilizce çevirisini Sarah Parker’ın yayınevi basacakmış. Sarah Parker çocukluğundan beri film çeviriyor. Babası ve eşi Yahudi. Kendisi de azılı bir İsrail savunucusu. Filistinlilere “terörist” diyecek kadar azılı. En bilinen filmi ise “Sex and the City”!