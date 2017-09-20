Aydın Tabip Odası'ndan şehir hastanesi tepkisi

Latif SANSÜR/ AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da 800 yataklı şehir hastanesi yapılacak olmasına tepki gösteren Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, yatırımı üstlenecek olan firmaya, yatırımın 8 katı kira ödeneceği iddiasında bulundu.

Efeler İlçesinde yaptırılacak olan 800 yataklı şehir hastanesi 19 Nisan 2017 tarihinde Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylandı. \'Aydın Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi\' ihale süreci, 11 Eylül 2017 tarihli bakan oluru ile başladı. İhale süreci 22 Eylül\'de ön yeterlilik ihale ilanının ardından 7 Ekim\'de başvuruların alınmasıyla devam edecek.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz\'ün Aydın\'daki 800 yataklı Şehir Hastanesi ihalesinin 2018 yılı başında yapılacağını açıklaması üzerine Aydın Tabip Odası basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanlığı\'nı iş işten geçmeden uyarmak istediklerini belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, \"Şehir hastaneleri sevdanızdan vazgeçiniz. Sadece \'kira\' adı altında 25 yılda ihaleyi alan şirketlere sabit yatırım bedelinin üzerinde fazladan paralar ödeneceği görülmektedir. Yapılan yatırımın 8 katı sadece \'kira\' ödemesinden söz ediyoruz. Şehir hastaneleri ciddi anlamda kamu zararına neden olmaktadır; olacaktır. Esas yapılması gereken, halkın sağlık sorunlarına, hekim ve sağlık çalışanlarının birikmiş sorunlarıyla ilgilenmektir. Ücretsiz sağlık hizmeti vatandaş için hayal olmuş, katkı payı ödemekten bunalmıştır. Hekimler ve sağlık çalışanları; güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak ve şiddete maruz kalmamak istemektedir. Yıpranma payının bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor, emekli maaşlarının insanca yaşanabilir bir seviyede olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Türkiye\'de sağlık politikasının yap boz haline getirildiğini iddia eden Karagözlü, Sağlık Bakanlığı\'nın Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek odaları ve sendikalarların bilgi ve birikiminden yararlanmayı reddettiğini öne sürdü.



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